Дизайн и верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок377 просмотров

Требуется дизайнер и веб-верстальщик для создания сайта (продажа авиабилетов). Необходимо что-то запоминающее, креативное, НЕ ШАБЛОНЫ.

Просьба высылать свое портфолио, а также указывать свои тарифы на 1.дизайн сайта и 2. дизайн+верстка. Мой мэйл: [email protected]

17 лет назад
Valll
44 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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