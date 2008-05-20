Необходимо: 1. Сделать лого для магазина evelene.com. Лого должно быть без излишних наворотов, должно хорошо смотреться как на сайте, так и печатном виде. 2. Сделать шапку + видоизменить шаблон дизайна. Пример: www.aquaoro.com. ...
Дизайн и верстка сайта
Требуется дизайнер и веб-верстальщик для создания сайта (продажа авиабилетов). Необходимо что-то запоминающее, креативное, НЕ ШАБЛОНЫ.
Просьба высылать свое портфолио, а также указывать свои тарифы на 1.дизайн сайта и 2. дизайн+верстка. Мой мэйл: [email protected]
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