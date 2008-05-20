Разработка эскиза главной турагентства

Требуется на основе имеющегося шаблона разработать следующий эскиз сайта:

Размер по ширине: 950 пикселей

1. Слева примерно такого же размера остается картинка без главного меню.

Готовая картинка будет предоставлена. На картинке размещается логотип.

2. Справа размещаются:

2.1. Главное меню, содержащее следующие пункты:

- О компании

- Подбор тура

- Визы и паспорта

- Контакты

желательно предусмотреть возможность размещения еще одного пункта меню

2.2. Список основных направлений деятельности компании под заголовком "Туры":

- Автобусные туры

- Экзотические туры

- Лечебные туры

- Морские и речные круизы

количество пунктов к сожалению до сих пор не известно, поэтому нужно предусмотреть не менее 8 мест (например, в 2 столбика)

2.3. Блок спецпредложений. До 3-х спецпредложений (100-150 символов, цена),

например:

Хорватия и Черногория-

СКИДКА 10% на все туры, оплаченные до 14 мая!!!

КИПР из Екатеринбурга!!!

7 мая на 7/14 ночей от 685 у.е.!!!

ТУРЦИЯ !!!

Мармарис, Фетие, Кемер, Белек, Анталия, Алания, Сиде

При бронировании - скидка 10% !!!

2.4. Блок новостей, содержащий 2 анонса новостей. Заголовок блока: Новости.

2.5. Блок ссылок на информацию по странам (не менее 10 ссылок). Заголовок блока: Гид по странам.

2.6. В случае наличия свободного места можно разместить следующие блоки:

- Погода

- Валюты

- Опрос

Исходный шаблон в аттаче. Время исполнения: до 10 часов 22 мая 2008.

Работа предполагается следующим образом:

1. Выбор исполнителя до 12-13 МСК

2. Получение картинки с общим размещением блоков (чтобы видеть, насколько Вам понятно ТЗ) до 15 МСК

3. Получение картинки шаблона в JPG до 20 МСК

4. Возможно, некоторые небольшие поправки, получение итогового шаблона в JPG до 10 МСК 22 мая

5. Оплата WebMoney

6. Получение в формате PSD

В случае утверждения шаблона у клиента - готов продолжить сотрудничество по разработке внутренних страниц сайта (за отдельные деньги конечно).

От Вас: Примеры работ, контакты.