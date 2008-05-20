Требуется адаптировать готовый шаблон дизайна на движок shop script free.
Разработка эскиза главной турагентства
Требуется на основе имеющегося шаблона разработать следующий эскиз сайта:
Размер по ширине: 950 пикселей
1. Слева примерно такого же размера остается картинка без главного меню.
Готовая картинка будет предоставлена. На картинке размещается логотип.
2. Справа размещаются:
2.1. Главное меню, содержащее следующие пункты:
- О компании
- Подбор тура
- Визы и паспорта
- Контакты
желательно предусмотреть возможность размещения еще одного пункта меню
2.2. Список основных направлений деятельности компании под заголовком "Туры":
- Автобусные туры
- Экзотические туры
- Лечебные туры
- Морские и речные круизы
количество пунктов к сожалению до сих пор не известно, поэтому нужно предусмотреть не менее 8 мест (например, в 2 столбика)
2.3. Блок спецпредложений. До 3-х спецпредложений (100-150 символов, цена),
например:
Хорватия и Черногория-
СКИДКА 10% на все туры, оплаченные до 14 мая!!!
КИПР из Екатеринбурга!!!
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При бронировании - скидка 10% !!!
2.4. Блок новостей, содержащий 2 анонса новостей. Заголовок блока: Новости.
2.5. Блок ссылок на информацию по странам (не менее 10 ссылок). Заголовок блока: Гид по странам.
2.6. В случае наличия свободного места можно разместить следующие блоки:
- Погода
- Валюты
- Опрос
Исходный шаблон в аттаче. Время исполнения: до 10 часов 22 мая 2008.
Работа предполагается следующим образом:
1. Выбор исполнителя до 12-13 МСК
2. Получение картинки с общим размещением блоков (чтобы видеть, насколько Вам понятно ТЗ) до 15 МСК
3. Получение картинки шаблона в JPG до 20 МСК
4. Возможно, некоторые небольшие поправки, получение итогового шаблона в JPG до 10 МСК 22 мая
5. Оплата WebMoney
6. Получение в формате PSD
В случае утверждения шаблона у клиента - готов продолжить сотрудничество по разработке внутренних страниц сайта (за отдельные деньги конечно).
От Вас: Примеры работ, контакты.
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