Дизайн в стиле фри-ланс.ру

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок377 просмотров

У меня есть кое-какие наброски, представление о том как должен выглядеть сайт, но основная идея - минимализм и юзабилити, в этом плане нравиться free-lance.ru.

17 лет назад
dmitrii_terkin
Дмитрий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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