Требуется адаптировать готовый шаблон дизайна на движок shop script free.
Дизайн + верстка
Имеется один дизайн в отверстаном виде, надо кое чего поменять, убрать, добавить. Работа по идеи не сложная но моментом придется чуть повозица.
Условия: в личку не писать, тем у кого нет портфолио своего проходить мимо. Писать только в icq, она в инвизибле, каждый день в онлайне я. Предоплат не делаю, оплачиваю работу после того как она будет у меня и я подтвержу что все нормально.
icq: три четыре 6 90 пять пять 44
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