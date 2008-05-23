Дизайн + верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок350 просмотров

Имеется один дизайн в отверстаном виде, надо кое чего поменять, убрать, добавить. Работа по идеи не сложная но моментом придется чуть повозица.

Условия: в личку не писать, тем у кого нет портфолио своего проходить мимо. Писать только в icq, она в инвизибле, каждый день в онлайне я. Предоплат не делаю, оплачиваю работу после того как она будет у меня и я подтвержу что все нормально.

icq: три четыре 6 90 пять пять 44

17 лет назад
wait
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Выбранные исполнители

Edberrot
Валерия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
25 отзывов
17 лет назад
Получил что хотел :)
Замечательный заказчик, приятно было поработать
XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Edberrot
Валерия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
25 отзывов
17 лет назад
XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Улучшить дизайн не прибавляя в весе

    $250

    Требуется улучшить дизайн сайта по возможности сделать ещё легче. Сайт - Казино Рулетка: http://ryletka.ru Приветствуется минимализм во всём. Изменение всех баннеров игр до размера 120Х60, вообщем предлагайте цену и портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн в стиле фри-ланс.ру

    $100

    У меня есть кое-какие наброски, представление о том как должен выглядеть сайт, но основная идея - минимализм и юзабилити, в этом плане нравиться free-lance.ru.

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка эскиза главной турагентства

    $50

    Требуется на основе имеющегося шаблона разработать следующий эскиз сайта: Размер по ширине: 950 пикселей 1. Слева примерно такого же размера остается картинка без главного меню. Готовая картинка будет предоставлена. ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта конкурса красоты

    Требуется дизайн для сайта конкурса красоты. Срок до 3 дней. Пример того что нужно (по структуре! не по дизайну..): miss.finmir.ru Цены? Сроки? Примеры похожих работ?

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка тур.сайтов

    Разработка туристических сайтов с каталогом стран и отелей. Подключение к внешним ресурсам для скачки туров. Цены от 100 000 руб. Пример www.alphatour.by связь через cкайп Abiatec1 по тел 8 916 311 00 08. ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна для сайта на asp.net

    $500

    От дизайнера требуется переработать сущействующий дизайн страниц. Разработать дизайн элементов (кнопок, таблиц и т.п). Нужен нормальный, строгий дизайн. Четкие требования будут определены непосредственно с исполнителем. От вас - ...

    ASP.NET
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шапка сайта

    $50

    ВНИМАНИЕ!!! РАССМАТРИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ЗАЯВКИ С УКАЗАНИЕМ ЦЕНЫ УСЛУГ!!! Есть серьезный сайт и концепт его нового дизайна. Однако не хватает шапки, которая хорошо бы вписалась в этот концепт. Требуется хороший дизайнер для разработки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад