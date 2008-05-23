Дизайн + верстка

Имеется один дизайн в отверстаном виде, надо кое чего поменять, убрать, добавить. Работа по идеи не сложная но моментом придется чуть повозица.

Условия: в личку не писать, тем у кого нет портфолио своего проходить мимо. Писать только в icq, она в инвизибле, каждый день в онлайне я. Предоплат не делаю, оплачиваю работу после того как она будет у меня и я подтвержу что все нормально.

icq: три четыре 6 90 пять пять 44