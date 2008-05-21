Дизайн и вёрстка для стартап-сервиса

Нужен творческий человек, любящий интернет-технологии, который хочет поработать в стартапе и получить опыт дизайна для интернет-сервиса.

Мы предлагаем:

- опыт командной работы в стартапе с использованием SVN

- ссылка на вас будет указана на русскоязычной версии сервиса всё время пока будет использован ваш дизайн

(это означает хорошую рекламу ваших услуг или имени)

- хороший отзыв (если всё будет сделано хорошо :-) )

- некоторое количество денег (обязательно укажите вашу ставку)

Сервис посвящён покупке и продаже интеллектуальных товаров, которые предназначены для решения разнообразных проблем и улучшения жизни людей.

Есть:

- Нарисованные эскизы страниц

- сделанные хреново html-версии страниц. Они могут быть использованы для принципиального понимания задания

Сам дизайн должен быть:

- современным

- простым, строгим

- внушающим доверие

- красивым :-)

Нужно сделать дизайн:

- главной страницы

- каталога товаров

- страницы с информацией о товаре

- главной страницы личного кабинета

- одной из страниц личного кабинета

Страницы простые. На них мало графики. Эскизы, доступ к бете после начала работы из-за соображений неразглашения информации.

Для начала работы нужно будет подписать договор о неразглашении и прислать скан паспорта.

Для любителей присылать приватные сообщения вместо ставок: Я буду делать выбор только из ставок, а не из предложений в привате!