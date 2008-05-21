Требуется адаптировать готовый шаблон дизайна на движок shop script free.
Дизайн и вёрстка для стартап-сервиса
Нужен творческий человек, любящий интернет-технологии, который хочет поработать в стартапе и получить опыт дизайна для интернет-сервиса.
Мы предлагаем:
- опыт командной работы в стартапе с использованием SVN
- ссылка на вас будет указана на русскоязычной версии сервиса всё время пока будет использован ваш дизайн
(это означает хорошую рекламу ваших услуг или имени)
- хороший отзыв (если всё будет сделано хорошо :-) )
- некоторое количество денег (обязательно укажите вашу ставку)
Сервис посвящён покупке и продаже интеллектуальных товаров, которые предназначены для решения разнообразных проблем и улучшения жизни людей.
Есть:
- Нарисованные эскизы страниц
- сделанные хреново html-версии страниц. Они могут быть использованы для принципиального понимания задания
Сам дизайн должен быть:
- современным
- простым, строгим
- внушающим доверие
- красивым :-)
Нужно сделать дизайн:
- главной страницы
- каталога товаров
- страницы с информацией о товаре
- главной страницы личного кабинета
- одной из страниц личного кабинета
Страницы простые. На них мало графики. Эскизы, доступ к бете после начала работы из-за соображений неразглашения информации.
Для начала работы нужно будет подписать договор о неразглашении и прислать скан паспорта.
Для любителей присылать приватные сообщения вместо ставок: Я буду делать выбор только из ставок, а не из предложений в привате!
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