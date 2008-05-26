Дизайн для тематики - фильмы и кино.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок282 просмотра

Нужен срочно дизайн для сайта - кинотематики.

Дизайн должен быть в стиле: djrogoff.ru, гамма цветов в стиле: tvoymarket.ru (темные цвета), меню (категории) должно быть как здесь: films-online.ru

+ красивое лого нужно в шапку.

P.S. Срочный, как все проекты :)

17 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

1htStudio
Вячеслав 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
42 отзыва(-5)
17 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Ясно поставил задачу. Оплатил по завершении работ. Было приятно работать. 10 баллов

Заявки фрилансеров

1htStudio
Вячеслав 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
42 отзыва(-5)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн + верстка

    Имеется один дизайн в отверстаном виде, надо кое чего поменять, убрать, добавить. Работа по идеи не сложная но моментом придется чуть повозица. Условия: в личку не писать, тем у кого нет портфолио своего ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Улучшить дизайн не прибавляя в весе

    $250

    Требуется улучшить дизайн сайта по возможности сделать ещё легче. Сайт - Казино Рулетка: http://ryletka.ru Приветствуется минимализм во всём. Изменение всех баннеров игр до размера 120Х60, вообщем предлагайте цену и портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн в стиле фри-ланс.ру

    $100

    У меня есть кое-какие наброски, представление о том как должен выглядеть сайт, но основная идея - минимализм и юзабилити, в этом плане нравиться free-lance.ru.

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка эскиза главной турагентства

    $50

    Требуется на основе имеющегося шаблона разработать следующий эскиз сайта: Размер по ширине: 950 пикселей 1. Слева примерно такого же размера остается картинка без главного меню. Готовая картинка будет предоставлена. ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта конкурса красоты

    Требуется дизайн для сайта конкурса красоты. Срок до 3 дней. Пример того что нужно (по структуре! не по дизайну..): miss.finmir.ru Цены? Сроки? Примеры похожих работ?

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка тур.сайтов

    Разработка туристических сайтов с каталогом стран и отелей. Подключение к внешним ресурсам для скачки туров. Цены от 100 000 руб. Пример www.alphatour.by связь через cкайп Abiatec1 по тел 8 916 311 00 08. ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна для сайта на asp.net

    $500

    От дизайнера требуется переработать сущействующий дизайн страниц. Разработать дизайн элементов (кнопок, таблиц и т.п). Нужен нормальный, строгий дизайн. Четкие требования будут определены непосредственно с исполнителем. От вас - ...

    ASP.NET
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад