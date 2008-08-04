Дизайн и шаблон для Joomla 1.0.15

Требуется создать дизайн для сайта творческой группы, проводящей исследования в области психонетики, прикладной психологии, социальных и гуманитарных технологий.

Дизайн должен быть: современным, простым, строгим, внушающим доверие

Основной цвет - белый

Обратите внимание, что на основе этого дизайна ВАМ прийдется создать шаблон для joomla, посему, обращайтесь только в случае, если у вас есть работы для joomla.

Прием предложений может быть закрыт раньше, чем указано в деталях проекта