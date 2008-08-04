Необходимо создать дизайн сайта. Главная страница - на основе фотографии (см. Hall.jpg). Фотографию необходимо отрисовать (+ поправить переспективу). Перечень модификаций фотографии: 1. Убрать женщину, стул, ...
Дизайн и шаблон для Joomla 1.0.15
Требуется создать дизайн для сайта творческой группы, проводящей исследования в области психонетики, прикладной психологии, социальных и гуманитарных технологий.
Дизайн должен быть: современным, простым, строгим, внушающим доверие
Основной цвет - белый
Обратите внимание, что на основе этого дизайна ВАМ прийдется создать шаблон для joomla, посему, обращайтесь только в случае, если у вас есть работы для joomla.
Прием предложений может быть закрыт раньше, чем указано в деталях проекта
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