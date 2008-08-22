Необходимо создать концептуальный дизайн сайта для новой профессии - "IT-адвокат" (разновидность традиционного IT-консультанта, но с некоторыми специфическими и важными отличиями). Специфичность и новизна должна быть косвенным образом отражена в дизайне. Дополнительная информация ...
Дизайн сайта
Необходимо создать дизайн сайта.
Главная страница - на основе фотографии (см. Hall.jpg).
Фотографию необходимо отрисовать (+ поправить переспективу).
Перечень модификаций фотографии:
1. Убрать женщину, стул, плакат с надписью "zoom".
2. На место плаката повесить плазменную панель (фото есть).
3. Под логотипом нужно разместить надпись "стоматологическая клиника".
4. Фотография будет в основе главной страницы сайта. Нужно добавить футер и хедер как на Foto2
5. На главную нужно добавить несколько предметов (см. ТЗ). Соответственно необходимы навыки техдизайна и интеграции элементов в среду.
Количество внутренних типовых страниц - 3-4.
Главная страница нужна в воскресенье (25.05), остальное - в течении недели.
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