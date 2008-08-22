Дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки424 просмотра

Необходимо создать дизайн сайта.

Главная страница - на основе фотографии (см. Hall.jpg).

Фотографию необходимо отрисовать (+ поправить переспективу).

Перечень модификаций фотографии:

1. Убрать женщину, стул, плакат с надписью "zoom".

2. На место плаката повесить плазменную панель (фото есть).

3. Под логотипом нужно разместить надпись "стоматологическая клиника".

4. Фотография будет в основе главной страницы сайта. Нужно добавить футер и хедер как на Foto2

5. На главную нужно добавить несколько предметов (см. ТЗ). Соответственно необходимы навыки техдизайна и интеграции элементов в среду.

Количество внутренних типовых страниц - 3-4.

Главная страница нужна в воскресенье (25.05), остальное - в течении недели.

17 лет назад
dimir
44 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Tiel
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$250
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятный в работе заказчик. Четкое задание, только конструктивные исправления и оплата четко в срок! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tiel
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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