Дизайн главной страницы

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт66 заявок639 просмотров

На новый проект требуется создать дизайн главной страницы (1-1,5 прокрутки). Концепция страницы будет предоставлена.

Необходимо: дизайн новой страницы должен вписываться в уже существующий

Сроки обсуждаются.

Желательно предоставить портфолио или примеры предыдущих работ.

Сайт: http://www.twisty.ru

Контакты: [email protected]

Дмитрий

17 лет назад
dimarikson
Дмитрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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