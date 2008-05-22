Нужен дизайн и его верстка для сайта по продаже семечками и всякими такими вещами (желательно совмещение безтабличной верстки с табличной). Логотип и цветовые решения предоставлю. Срок 1 неделя.
Шапка для сайта c*k.ru
Нужна качественная шапка для сайта carnetwork.ru
Выбранный исполнитель
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