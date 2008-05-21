Нужен сайт для архитектурной фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок253 просмотра

Требуется создание сайта по концептуальному ТЗ.

основная задача - эффектная подача картинок (работ, портфолио)

владение флеш обязательно.

Проживание Москва и МО

17 лет назад
mylah
Мария 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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