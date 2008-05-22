Тз: Есть магазин по продаже игровой валюты в одной игре. Дизайн выполнен под эту игру... Но мы хотим расширяться , сменить имя и нам нужно окуратненько переделать шаблончик. Тема шаблона должна ...
Требуется верстка одного макета на div
Необходимо сверстать один макет на div
чтобы не разьезжалось, чтобы в броузерах
IE 6-7 , FF , opera и safari смотрелось примерно одинаково
предоставлю
макет PSD
СВЕРСТАННЫЙ НА ТАБЛИЦАХ макет этой страницы. т.е. ничего резать из файла не потребуется
ссылки на макеты в личку
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