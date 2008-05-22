Требуется верстка одного макета на div

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок222 просмотра

Необходимо сверстать один макет на div

чтобы не разьезжалось, чтобы в броузерах

IE 6-7 , FF , opera и safari смотрелось примерно одинаково

предоставлю

макет PSD

СВЕРСТАННЫЙ НА ТАБЛИЦАХ макет этой страницы. т.е. ничего резать из файла не потребуется

ссылки на макеты в личку

17 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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