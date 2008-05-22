Есть сайт http://zhilcom.com/ необходима содрать дизайн в ноль и портировать под джумлу. 1) Растягиваться всё должно как в оригинале ( при разных разрешениях ) и видеться соответственно в разных браузерах 2) ...
Безболезнено переделать дизайн магазина
Тз:
Есть магазин по продаже игровой валюты в одной игре. Дизайн выполнен под эту игру...
Но мы хотим расширяться , сменить имя и нам нужно окуратненько переделать шаблончик.
Тема шаблона должна быть переделана с игры Ворлд Оф Варкрафт на общие темы фентази онлайн игр.
Вся трудность в том что резать придется по живому - псд с прошлым шаблоном не осталось. Его съела плесень...
Тоесть минимум - переделать шапку и лого варкрафта заменив его чем-то другим. Максимум - ну переделать еще и фон.
Само тело магазина выполнено в нетральном дизайне не показывающем отношение к определенной игре.
Вообщем ищем человека который сможет рисовать новое по мазайке из старых порезанных файлов... - этот пункт очень важен. Отдельно Псд нас не интересует.
Буду признателен если вы перед тем как отпостите выложите примерный план того что будет - если вам не сложно.
Сайт - wow-shop.ws -
Так же цену вопроса указывайте. Сам дизайн нам обошелся в 100 долларов так что такой-же цены за тюнинг текущего я предложить не могу. А вот половину в качестве старта - да. Хотя надеюсь что цена будет идти на снижение)
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