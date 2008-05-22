Безболезнено переделать дизайн магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки110 просмотров

Тз:

Есть магазин по продаже игровой валюты в одной игре. Дизайн выполнен под эту игру...

Но мы хотим расширяться , сменить имя и нам нужно окуратненько переделать шаблончик.

Тема шаблона должна быть переделана с игры Ворлд Оф Варкрафт на общие темы фентази онлайн игр.

Вся трудность в том что резать придется по живому - псд с прошлым шаблоном не осталось. Его съела плесень...

Тоесть минимум - переделать шапку и лого варкрафта заменив его чем-то другим. Максимум - ну переделать еще и фон.

Само тело магазина выполнено в нетральном дизайне не показывающем отношение к определенной игре.

Вообщем ищем человека который сможет рисовать новое по мазайке из старых порезанных файлов... - этот пункт очень важен. Отдельно Псд нас не интересует.

Буду признателен если вы перед тем как отпостите выложите примерный план того что будет - если вам не сложно.

Сайт - wow-shop.ws -

Так же цену вопроса указывайте. Сам дизайн нам обошелся в 100 долларов так что такой-же цены за тюнинг текущего я предложить не могу. А вот половину в качестве старта - да. Хотя надеюсь что цена будет идти на снижение)

Исполнитель не найден (

17 лет назад
maddocbe
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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