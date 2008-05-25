Создание дизайна туристического сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки467 просмотров

ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ДО САМОГО КОНЦА!!! СПАСИБО!!!

Предварительное рассмотрение макетов главной страницы: 23.05.08

Срок выполнения задания: 25.05.08

Deadline: 26.05.08

Стоимость: 12 000 руб. (11 320 wmr; 440 wmz), безналичный расчет

Предпочтение: Москва (выезд к клиенту), можно и другие города – для хороших дизайнеров

Специфика: Туристический бизнес, поисковый портал

Тип: Графический

Оплата: 25% - после принятия макета главной страницы (от одного дизайнера принимается до трех макетов главной страницы), 25% - после принятия внутренней страницы, 25% - после принятия страницы “Выбери свой тур”, 25% - после принятия страницы “Речные круизы”.

Макет должен быть на экран, оптимальное разрешение 1024х768.

Контакты:

icq: 396410757

e-mail: [email protected] (тема: Пример макета для проекта Turbiz [ФИО исполнителя, контакты]) – рассматриваются письма только с такой темой.

Так же можно обращаться по всем дополнительным вопросам по этим контактам.

Скачать остальную информацию можно здесь: http://docs.general-vision.ru/turbiz/tz.doc

Дизайнер, сделавший данный заказ, получит сразу заказ на еще один дизайн сайта детского лагеря.

17 лет назад
gvision
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Mmaxa
Мария 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Mmaxa
Мария 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

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