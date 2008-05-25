Требуется разработать дизайн сайта. Назначение сайта - сервис по возврату долгов в системе webmoney. Я первый раз на weblancer поэтому не знаю сколько это будет стоить пишите Ваши предложения. координаты - ICQ ...
Создание дизайна туристического сайта
ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ДО САМОГО КОНЦА!!! СПАСИБО!!!
Предварительное рассмотрение макетов главной страницы: 23.05.08
Срок выполнения задания: 25.05.08
Deadline: 26.05.08
Стоимость: 12 000 руб. (11 320 wmr; 440 wmz), безналичный расчет
Предпочтение: Москва (выезд к клиенту), можно и другие города – для хороших дизайнеров
Специфика: Туристический бизнес, поисковый портал
Тип: Графический
Оплата: 25% - после принятия макета главной страницы (от одного дизайнера принимается до трех макетов главной страницы), 25% - после принятия внутренней страницы, 25% - после принятия страницы “Выбери свой тур”, 25% - после принятия страницы “Речные круизы”.
Макет должен быть на экран, оптимальное разрешение 1024х768.
Контакты:
icq: 396410757
e-mail: [email protected] (тема: Пример макета для проекта Turbiz [ФИО исполнителя, контакты]) – рассматриваются письма только с такой темой.
Так же можно обращаться по всем дополнительным вопросам по этим контактам.
Скачать остальную информацию можно здесь: http://docs.general-vision.ru/turbiz/tz.doc
Дизайнер, сделавший данный заказ, получит сразу заказ на еще один дизайн сайта детского лагеря.
Похожие заказы
- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо сверстать один макет на div чтобы не разьезжалось, чтобы в броузерах IE 6-7 , FF , opera и safari смотрелось примерно одинаково предоставлю макет PSD СВЕРСТАННЫЙ ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Тз: Есть магазин по продаже игровой валюты в одной игре. Дизайн выполнен под эту игру... Но мы хотим расширяться , сменить имя и нам нужно окуратненько переделать шаблончик. Тема шаблона должна ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть сайт http://zhilcom.com/ необходима содрать дизайн в ноль и портировать под джумлу. 1) Растягиваться всё должно как в оригинале ( при разных разрешениях ) и видеться соответственно в разных браузерах 2) ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
Доброе время суток! Есть страничка (скриншот пришлю понравившемуся исполнителю), необходимо ее редизайнить сделать ее более user friendly и покрасивше если коротко, то хедер менюшка из ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создание сайта по концептуальному ТЗ. основная задача - эффектная подача картинок (работ, портфолио) владение флеш обязательно. Проживание Москва и МОДизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна качественная шапка для сайта carnetwork.ruЗавершен17 лет назад
- $100
Нужен дизайн и его верстка для сайта по продаже семечками и всякими такими вещами (желательно совмещение безтабличной верстки с табличной). Логотип и цветовые решения предоставлю. Срок 1 неделя.Завершен17 лет назад
Для клиента ОСББ требуется разработать дизайн сайта. Структура и сложность - аналогичный http://www.osbb-politech.kiev.ua/Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть некий макет дизайна сайта (который нравится заказчику). И есть схема главной страницы (которая должна быть). Вам нужно взять макет и переделать его согласно схемы: поменять цветовую гамму, логотип, баннер, изменить ...Завершен17 лет назад