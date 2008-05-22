ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ДО САМОГО КОНЦА!!! СПАСИБО!!! Предварительное рассмотрение макетов главной страницы: 23.05.08 Срок выполнения задания: 25.05.08 Deadline: 26.05.08 Стоимость: 12 ...
Дизайн koobi
Требуется дизайн для сайта на koobi.
Существует изначальный фирменный стиль. Нужно Отредактировать шапку сайта, общий дизайн ( шаблон кодом). Все действия выполняются на Вашем сайте. Затем Вы демонстрируете результат. После этого вносится предоплата. Вы устанавливаете дизайн на сайт, затем оплачивается остальная сумма. Без предоплаты.
ICQ 381-221-232
Заявки фрилансеров
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