Дизайн koobi

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок157 просмотров

Требуется дизайн для сайта на koobi.

Существует изначальный фирменный стиль. Нужно Отредактировать шапку сайта, общий дизайн ( шаблон кодом). Все действия выполняются на Вашем сайте. Затем Вы демонстрируете результат. После этого вносится предоплата. Вы устанавливаете дизайн на сайт, затем оплачивается остальная сумма. Без предоплаты.

ICQ 381-221-232

17 лет назад
serg_safr
Faraonov 
77 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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