sofik

"Зубастый Интернет-агентство sofik

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Студия объединяет группу веб-разработчиков, успешно реализующих себя в сфере Интернет-технологий с 1999 года. За это время нашей командой выполнено более 100 уникальных проектов. Имеется собственная масштабная программная разработка - CMS, ориентированная на ведения сайта, а не его создание.

  • Сайт на юми

    Есть такая срочная задача: есть сайт сделанный на движке DJEM, его надо в таком же виде, перетащить на юми с небольшими изменениями в структуре. там в принице работа только с макросами и теплейтами информацию перенесем руками, то ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перетащить сайт на umi-cms

    Такая срочная задача: есть сайт сделанный на движке DJEM, его надо в таком же виде перетащить на юми, с небольшими изменениями в структуре. работа с макросами и теплейтами, информацию перенесем сами руками.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Wap-версия

    wap-версия веб-каталога мобильного контента. при быстрой и граматной реализации - хорошая оплата!

    Мобильные приложения13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
speedy
43 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Сайт на юми
Отличный заказчик. Хорошо ставит задачи, вовремя оплачивает. Самые нужные качества любого заказчика :) Очень приятно общаться. Рекомендую!
Очень довольны работой! Оперативно, аккуратно, профессионально. Приятное общение, оправданное доверие! Будем сотрудничать и дальше, и другим советуем! :)
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