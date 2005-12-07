Есть такая срочная задача: есть сайт сделанный на движке DJEM, его надо в таком же виде, перетащить на юми с небольшими изменениями в структуре. там в принице работа только с макросами и теплейтами информацию перенесем руками, то ...
Студия объединяет группу веб-разработчиков, успешно реализующих себя в сфере Интернет-технологий с 1999 года. За это время нашей командой выполнено более 100 уникальных проектов. Имеется собственная масштабная программная разработка - CMS, ориентированная на ведения сайта, а не его создание.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Такая срочная задача: есть сайт сделанный на движке DJEM, его надо в таком же виде перетащить на юми, с небольшими изменениями в структуре. работа с макросами и теплейтами, информацию перенесем сами руками.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
wap-версия веб-каталога мобильного контента. при быстрой и граматной реализации - хорошая оплата!Мобильные приложения13 заявокЗакрыт18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
16 лет назад
Отличный заказчик. Хорошо ставит задачи, вовремя оплачивает. Самые нужные качества любого заказчика :) Очень приятно общаться. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень довольны работой! Оперативно, аккуратно, профессионально. Приятное общение, оправданное доверие! Будем сотрудничать и дальше, и другим советуем! :)