Дизайн сайта и логотипа

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен86 заявок874 просмотра

Требуется дизайн сайта и логотипа для интернет-магазина автозапчастей.

Есть собственное мнение по по дизайну и логотипу, выраженные в ТЗ.

ТЗ высылаю по запросу.

Большая просьба после ознакомления с ТЗ предлагать конкретную стоимость работ и сроки выполнения.

Ваш несомненный плюс - большой опыт работы в сервисе, хорошие отзывы и богатое портфолио.

Работа только через сервис безопасных сделок.

!!! Обновляйте пожалуйста свои предложения, указвывая цену и срок после получения ТЗ!!!

16 лет назад
haunt
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

speedy
44 года
20 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$300
12 дней
Я довольно долго искал дизайнера, способного реализовать мой проект. Выбрал Андрея - и не ошибся. Андрей профессионально подошел к решению посталенной задачи. Он не просто работал по ТЗ, а проникся задумкой и сделал намного лучьше, чем ожидалось. Все было выполнено действительно "на высоком уровне" (как он изначально заявил в заявке на проект). С Андреем легко общаться. Держали связь через skype (чат), всегда был online. Я был довольно дотошным заказчиком, уделяя внимание мелочам. Но Андрей все быстро и четко переделывал под мои запросы. Всем рекомендую. Сам обязательно буду за дизайном обращатся только к Андрею. Проект: Reikanen. Интернет-магазин по продаже автозапчастей. В скором будущем смотрите на www.reikanen.ru
Очень приятный в общении и адекватный человек. Обладает незаменимым качеством четко ставить задачу. Отлично реагирует на обоснованные предлагаемые изменения или модификации. Ну и просто добрый, отзывчивый человек. Очень надеюсь на повторное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

speedy
44 года
20 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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