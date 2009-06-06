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Шапка для сайта по моддингу (дизайн ПК)
Нужна грамотная шапка для сайта по моддингу компьютеров, периферии.
Есть сайт http://vipmodding.ru/ (делался на скорую руку)
Лого оставляем то же, шаблон я возьму этот http://fixlab.ru/ но мне нужно подобрать другой цвет для ссылок и соответственно, чтобы с этим цветом сочеталась шапка.
Шапку вписать нужно в это, но по высоте можно и больше брать http://fixlab.ru/wp-content/themes/azul/images/headerbg.jpg
Шапка должна отражать суть сайта - моддинг ПК (уточняю, если кто-то не в курсе, моддинг ПК - это дизайн и воплощение его, как на уровне железа, так и просто внешнего изменения любой степени... типа как тюнинг авто или дизайн сайтов, только применительно к компьютерам).
Приветствуется креатив, но в любом случае хотелось бы немного анимации, динамики, в крайнем случае показать отблеск.
В первую очередь хотелось бы чтобы было сделано в GIF, но можно и во Flash, если идея будет явно не подходящая для GIF.
Из идей приходящих в голову мне - это поместить в шапку ужасно красивый и крутой ПК с чем-нить двигающимся или красивый 3D чертеж-модель...
Я бы не отказался вместе с портфолио посмотреть уже какой-то набросок...
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