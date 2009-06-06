Шапка для сайта по моддингу (дизайн ПК)

Нужна грамотная шапка для сайта по моддингу компьютеров, периферии.

Есть сайт http://vipmodding.ru/ (делался на скорую руку)

Лого оставляем то же, шаблон я возьму этот http://fixlab.ru/ но мне нужно подобрать другой цвет для ссылок и соответственно, чтобы с этим цветом сочеталась шапка.

Шапку вписать нужно в это, но по высоте можно и больше брать http://fixlab.ru/wp-content/themes/azul/images/headerbg.jpg

Шапка должна отражать суть сайта - моддинг ПК (уточняю, если кто-то не в курсе, моддинг ПК - это дизайн и воплощение его, как на уровне железа, так и просто внешнего изменения любой степени... типа как тюнинг авто или дизайн сайтов, только применительно к компьютерам).

Приветствуется креатив, но в любом случае хотелось бы немного анимации, динамики, в крайнем случае показать отблеск.

В первую очередь хотелось бы чтобы было сделано в GIF, но можно и во Flash, если идея будет явно не подходящая для GIF.

Из идей приходящих в голову мне - это поместить в шапку ужасно красивый и крутой ПК с чем-нить двигающимся или красивый 3D чертеж-модель...

Я бы не отказался вместе с портфолио посмотреть уже какой-то набросок...