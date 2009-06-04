Графический веб-дизайн сайта (макет)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки567 просмотров

Я ищу Веб-дизайнера, кто мог бы разработать графический дизайн и реализовать его на Joomla.

Я готов заплатить $250 за эту работу с дальнейшей возможностью вам получить работы по последующей фазе проекта и более 1 года работ по поддержке и развитию сайта.

Требования:

1) Разработать и предоставить графический дизайн основной страницы сайта. Функциональность наподобие www.eveonline.com. Под функциональностью понимается не графический дизайн, а состав пунктов меню и разделов. Нам требуется уникальный дизайн, возможно полностью отличный от указанного в плане внешнего графического вида. Что-то ближе к www.dozory.ru. Стиль графики - милитари футуризм. Агрессивность силуэтов, отсутствие узоров, богатства в оформлении, умеренная простота линий с намеком на функциональность. Ближайшие ориентиры Puzzle Quest: Galactrix

2) После утверждения, реализовать дизайн на Joomla 1.5

3) Разработать шаблон дизайна внутренней страницы сайта.

4) Разработать шаблон дизайна фирменного e-mail в стиле дизайна сайта.

5) Помочь опубликовать реализованное на веб сайте (мы сделаем все сами, но в случае если будут проблемы)

Для того, чтобы быть рассмотреным на эту позицию у вас должен быть высокий рейтинг и вы должны предоставить референсы с высоким уровнем похожих работ по веб-дизайну игровых сайтов желательно космической тематики. Это проект для веб дизайнера, не для веб программиста.

Просьба не подавать заявки выше 250, т.к. они не будут рассматриваться. Но если вы хотите подать меньше - всегда пожалуйста.

Joomla
16 лет назад
Your_producer
Group Aurus 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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