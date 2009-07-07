Дизайн

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок614 просмотров

Здравствуйте Дорогие Фрилансеры!!!

Хотели бы сделать дизайн

Убедительная просьба, сразу указывать цену и сроки исполнения заказа.

Оплата по факту выполнения работы, работаю без предоплаты.

смотрю портфолио + цена.

Бюджет до 170$

16 лет назад
quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nikoss
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$150
10 дней
Отличный специалист! все сделал как просили! рекомендую
Работать с данным заказчиком можно! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

nikoss
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта по рукоделию

    $100

    Есть сайт http://round-robin.ru о рукоделии (вышивка крестом). Для него необходимо разработать дизайн. Структура сайта будет немного другая, но общая идея останется такой же. Приоритет у дизайнеров-женщин. Нарисовать необходимо весь сайт полностью: ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Template для magento

    $130

    Нужно сделать 1 темлейт для magento. Требования к нему в аттаче. Внешний вид - отдельно письмом будет предоставлен.

    Magento
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка дизайна

    $100

    Необходимо переоформить главную страницу сайта. Структуру (верстку) трогать не надо, необходимо лишь доработать некоторые элементы. 1. Кнопки с разделами в центре страницы, дооформить представление домика (добавить фон какой-нибудь или еще что ... ) нынешний ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн и логотип для сайта (файловый архив)

    Задача: Необходимо разработать легкий в стиле минимализм дизайн для сайта (тематика - файловый архив). Создать логотип как основу сайта. Пожелания: Цветовая гамма приятных для восприятия сочетаний. Так как на сайте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта и фирменный стиль

    $250

    Требуется дизайн корпоративного сайта (только нарисовать в фотшопе, без верстки) требование - использование только веб сейф + прорисовать элементы фирменного стиля - визитки, папки и т.п. Лого брендов и концепция ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн одной странички

    $30

    Нужен дизайн одной страницы сверстанный в HTML. Должен включать в себя логотип. Тематика сайта на подобии http://70cents.net/ Страничка такого плана и нужна. ICQ: 330164453

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редизайн

    Здравствуйте! Необходим редизайн веб-сервиса (mymall.com.ua). А именно: посмотреть на сервис, указать на ошибки в дизайне и юзабилити(!), предложить свои идеи (никаких шаблонов!), воплотить их в жизнь. Для меня крайне важно получить отличный результат. ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон для Joomla

    $50

    Требуется разработчик Joomla шаблонов на основании рекламных модулей. Имеется разработанные рекламные модули, требуется создавать шаблоны. Работы 2 - 5 в месяц. Оплата по договоренности.

    Joomla
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад