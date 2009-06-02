Необходимо разработать дизайн и посадить его на джумлу. Ничего сверхъестественного. Обычный сайт-визитка. Все материалы в файле. Думаю, по ним всё будет понятно. http://timss.ru/aops.zip
Доработка дизайна
Необходимо переоформить главную страницу сайта. Структуру (верстку) трогать не надо, необходимо лишь доработать некоторые элементы.
1. Кнопки с разделами в центре страницы, дооформить представление домика (добавить фон какой-нибудь или еще что ... ) нынешний вариант - не устраивает.
2. Будет несколько просьб по дизайну сайта ... совсем мелких.
Страница тут http://krovlja.ru/index2.html
Интересует именно симпатичная идея и дальнейшая ее качественная отрисовка.
Жду набросок идеи на почту [email protected] (с любыми защитами и в "10-ти минутном" качестве) или хотя бы на словах (+портфолио) и после этого выбираю исполнителя.
ВНИМАНИЕ !!! Приоритет к исполнителям, предложившим идею, а не просто "готовым взяться".
ВНИМАНИЕ-2 !!! НА ВЫХОДЕ - PSD с переоформленной центральной областью страницы и все !
Выбранный исполнитель
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