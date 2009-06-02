Доработка дизайна

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок403 просмотра

Необходимо переоформить главную страницу сайта. Структуру (верстку) трогать не надо, необходимо лишь доработать некоторые элементы.

1. Кнопки с разделами в центре страницы, дооформить представление домика (добавить фон какой-нибудь или еще что ... ) нынешний вариант - не устраивает.

2. Будет несколько просьб по дизайну сайта ... совсем мелких.

Страница тут http://krovlja.ru/index2.html

Интересует именно симпатичная идея и дальнейшая ее качественная отрисовка.

Жду набросок идеи на почту [email protected] (с любыми защитами и в "10-ти минутном" качестве) или хотя бы на словах (+портфолио) и после этого выбираю исполнителя.

ВНИМАНИЕ !!! Приоритет к исполнителям, предложившим идею, а не просто "готовым взяться".

ВНИМАНИЕ-2 !!! НА ВЫХОДЕ - PSD с переоформленной центральной областью страницы и все !

HTML
16 лет назад
viktor_obninsk
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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