Дизайн одной странички

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок352 просмотра

Нужен дизайн одной страницы сверстанный в HTML.

Должен включать в себя логотип.

Тематика сайта на подобии http://70cents.net/

Страничка такого плана и нужна.

ICQ: 330164453

HTML
16 лет назад
Y-E-S
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Messin
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
16 лет назад
$30
2 дня
Отличный дизайнер! Дизайн сайта получился лучше, чем я представлял себе сам. Вчера обсудили, сегодня уже готово и сделано очень качественно. Рекомендую!
Очень приятно работать с этим человеком, все четко по делу, оплата в срок. Всем рекомендую, надеюсь не последний проект ).

Заявки фрилансеров

Messin
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн

    Здравствуйте! Необходим редизайн веб-сервиса (mymall.com.ua). А именно: посмотреть на сервис, указать на ошибки в дизайне и юзабилити(!), предложить свои идеи (никаких шаблонов!), воплотить их в жизнь. Для меня крайне важно получить отличный результат. ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон для Joomla

    $50

    Требуется разработчик Joomla шаблонов на основании рекламных модулей. Имеется разработанные рекламные модули, требуется создавать шаблоны. Работы 2 - 5 в месяц. Оплата по договоренности.

    Joomla
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для web-студии

    $170

    Здравствуйте Дорогие Фрилансеры!!! Хотели бы сделать дизайн + верстка под jooml 1.5. Бюджет до 170$. Краткое ТЗ 1. Название сайта: ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Дизайн одной странички. Тёмный фон (черный) в центре коллаж из нескольких девушек очень привелкательных. Крупным шрифтом номер телефона, название сайта и пару заманивающих слоганов.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Е-commerce сайт и его запуск в работу

    Необходим программист и дизайнер (хорошо если это будет один исполнитель), для разработки е-commerce сайта. Знания PHP, MySQL, Java, Ajax. Дизайн сайта должен быть в стиле Web2, в спокойных светлых тонах (это уже ...

    AJAXJavaMySQLPHP
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад