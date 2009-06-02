Необходимо разработать дизайн и посадить его на джумлу. Ничего сверхъестественного. Обычный сайт-визитка. Все материалы в файле. Думаю, по ним всё будет понятно. http://timss.ru/aops.zip
Редизайн
Здравствуйте!
Необходим редизайн веб-сервиса (mymall.com.ua). А именно: посмотреть на сервис, указать на ошибки в дизайне и юзабилити(!), предложить свои идеи (никаких шаблонов!), воплотить их в жизнь. Для меня крайне важно получить отличный результат.
Основные требования к исполнителю:
1. Профессионализм (подкрепленный хорошим портфолио), ответственность и инициативность.
2. Проживание в Киеве для личных встреч.
Пожалуйста, пишите предполагаемый объем работ (насколько это возможно оценить без конкретных требований), сроки и стоимость: [email protected]. Все детали также по почте и в дальнейшем при личной встрече.
В письме обязательно приводите ссылки на выполненные работы. Спасибо.
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