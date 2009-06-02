Здравствуйте!

Необходим редизайн веб-сервиса (mymall.com.ua). А именно: посмотреть на сервис, указать на ошибки в дизайне и юзабилити(!), предложить свои идеи (никаких шаблонов!), воплотить их в жизнь. Для меня крайне важно получить отличный результат.

Основные требования к исполнителю:

1. Профессионализм (подкрепленный хорошим портфолио), ответственность и инициативность.

2. Проживание в Киеве для личных встреч.

Пожалуйста, пишите предполагаемый объем работ (насколько это возможно оценить без конкретных требований), сроки и стоимость: [email protected]. Все детали также по почте и в дальнейшем при личной встрече.

В письме обязательно приводите ссылки на выполненные работы. Спасибо.