Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки352 просмотра

Дизайн одной странички.

Тёмный фон (черный) в центре коллаж из нескольких девушек очень привелкательных.

Крупным шрифтом номер телефона, название сайта и пару заманивающих слоганов.

16 лет назад
pbuser
Helman 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Очень доволен.
Спасибо, все хорошо!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад