Нарисовать рекламную страничку для курсов маникюра

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок329 просмотров

1. Сделать приятное графическое оформление странички в теме Маникюра (ногти, улыбки, мода...)

2. Нарисовать скин для DVD-курса (коробка+диск)

3. Добавить тексты - описания (уже готовы) в соответсвующих тонах/фонтах

16 лет назад
msix
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

lessa
34 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Очень приятное сотрудничество и ожидаемый результат! Спасибо!
Milavicca
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
16 лет назад
$9
1 день

Заявки фрилансеров

lessa
34 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
Milavicca
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
16 лет назад

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