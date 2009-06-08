Всем доброго времени суток! И так вторая попытка сделать дизайн. Посмотрели портфель, работы понравились....но на выходе получилось далеко не то, чего мы ожидали. Заплатили исполнителю, куда же деваться он же потратил время. ...
Нарисовать рекламную страничку для курсов маникюра
1. Сделать приятное графическое оформление странички в теме Маникюра (ногти, улыбки, мода...)
2. Нарисовать скин для DVD-курса (коробка+диск)
3. Добавить тексты - описания (уже готовы) в соответсвующих тонах/фонтах
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