Дизайн сайта

$400
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Завершен2 заявки344 просмотра

Приватный проект для batonych

16 лет назад
Megalomaniac
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$400
7 дней
Быстро отрисовали качественный дизайн, дал тз и предоплату - получил что хотел - отдал остальные деньги. Рекомендую для тех кому не нужны головняки).
Своевременная оплата и точные пожелания по проекту. Спасибо! :)

Заявки фрилансеров

batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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