Нужен дизайн для интернет магазина на основе osCommerce. Нужно нарисовать 3 страницы. 1.Главная. 2.Корзина. 3.Описание товара. В шапке должны быть указаны телефоны, icq, email. Шапка должна ...
Дизайн сайта
Приватный проект для batonych
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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