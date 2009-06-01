Задача: наполнить ресурс http://ut2fw.com, брать информацию с http://ut2fw.cqham.ru Дизайн самый простой - есть готовый вариант или на выбор исполнителя работы, т.е. тема решается и оговаривается. Требование к исполнителю - отличать ...
Нужен дизайн сайта
Нужно создать шаблон под DLE, нарисовать дизайн, сверстать, вообщем чтобы мне осталось только закинуть ваш шаблон в папку tempelaes и пользоваться им.
Шаблон должен быть встиле сайта: 1wareznik.ru/
Пишите цены.асю 598194710 личку
Заявки фрилансеров
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