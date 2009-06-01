Доброго времени суток! Интересует Качественный, яркий, не перегруженный дизайн сайта, если понравится, то будет еще 4 проекта. Более подробно выбранному исполнителю. Повторяюсь, интересует качество! Готовы достойно оплатить хорошую работу, жду ваших предложений. ...
Наполнить сайт.
Задача: наполнить ресурс http://ut2fw.com, брать информацию с http://ut2fw.cqham.ru
Дизайн самый простой - есть готовый вариант или на выбор исполнителя работы, т.е. тема решается и оговаривается.
Требование к исполнителю - отличать резистор от транзистора, реально уметь выполнять эту работу, а не только растопыривать пальцЫ. Т.к. трое взявшихся за эту работу исполнителя так на уровне распальцовки и зависли...
Никаких предоплат, только по факту окончания работы. Работу выполнять у себя автономно и только после общего одобрям-с её выложить. Ход работы освещать, в аське отвечать, не прятаться. Срок исполнения - не более 2-х недель.
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