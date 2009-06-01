Наполнить сайт.

Задача: наполнить ресурс http://ut2fw.com, брать информацию с http://ut2fw.cqham.ru

Дизайн самый простой - есть готовый вариант или на выбор исполнителя работы, т.е. тема решается и оговаривается.

Требование к исполнителю - отличать резистор от транзистора, реально уметь выполнять эту работу, а не только растопыривать пальцЫ. Т.к. трое взявшихся за эту работу исполнителя так на уровне распальцовки и зависли...

Никаких предоплат, только по факту окончания работы. Работу выполнять у себя автономно и только после общего одобрям-с её выложить. Ход работы освещать, в аське отвечать, не прятаться. Срок исполнения - не более 2-х недель.