Дизайн интернет-магазина кондиционеров

Нужно нарисовать простой дизайн интернет-магазина торгующего кондиционерами.

Магазин будет называться Air-Shop

Каких-то особых требований-пожеланий к дизайну нет. Хотелось бы, чтобы дизайн передавал атмосферу свежести, чистоты, комфорта. Хотелось бы что-то наподобии http://www.artlebedev.ru/everything/samsung/air2/

Верстать ничего не надо, надо просто нарисовать картинки-макеты страниц в psd.

Основные разделы магазина: "новости", "каталог товаров", "в помощь покупателю". Отдельной кнопкой "корзина покупателя".

Свои предложения пожалуйста пишите сюда, так как аська у меня не работает. Постораюсь просмотреть всех, кто заинтересует - свяжусь сам.