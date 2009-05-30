Необходим дизайн (psd макет) интернет-магазина

Требования:

- портфолио

- опыт работы с дизайнами интернет-магазинов

- интересный взгляд на жизнь

- честность (сказок в детстве наслышались)

К проекту прилагается ТЗ в виде что делать можно, а что нельзя, а также сайт-пример, с которого можно взять структуру (содержание) , но не месторасположение объектов. То есть все элементы должны присутствовать, но в других местах и несколько по-другому представлены клиентам.