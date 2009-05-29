Необходимо "перекрасить" элементы сайта www.eurojobs.kiev.ua с существующего цветового диапазона в более темный (см. в эттаче). Элементы верстки будут высланы. Плюс сделать 2 баннера, аналогичные этим www.claruskiev.com, но по размерам указанным мною. ...