Требуется нарисовать и сверстать дизайн для сайта знакомств Есть готовые дефолтовые дизы - надо сделать что нить типа вебдваноль. Сам сайт находится тут:takecare-of.me От вас на почту: 1. ...
Требуется сделать 3 шапки для сайта.
День добрый.
Есть сайт - у него есть главная страница + внутренние.
Задача: создать-нарисовать 3 шапки на 3 внутренние страницы(их на сайте НЕТ):
1. Услуги
2. ТеплоВодоснабжение
3. Общестроительные работы
Обязательно указать ЦЕНЫ и СРОКИ. Критерий - цена + опыт!
Приветствуется творчество + интерес к дизайну.
Работа для художников-дизайнеров.
Шапки должны иметь определенное тематическое содержание картинки и растягиваться ("резина"), высота шапки - аналогично странице внутри.
1. страница услуги: тематика на шапке - должна быть показана общая стройка - дома - где будут видны действия и люди - например панорама стройки многоэтажки с краном на фоне неба и парка.
Обязательно чтобы шапки были схожи тематике сайта - светлые тона - фон контрастный.
2. страница ТеплоВодоснабжение: тематика на шапке - должна быть показана панорама действия по протяжке трубопровода в стройке или в поле с людьми. т.е. тематическая картинка по прокладке кабеля в поле - на фоне неба - где трудятся несколько рабочих.
3. страница общестроительные работы: тематика на шапке - панорама ремонта квартиры внутри помещения - например поклейку обоев и укладку паркета...красиво и по теме - главное сочно и контрастно.
Условия: обязательно наличие ОПЫТА в веб дизайне и портфолио, требуются художники-дизайнеры, шаблоны НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, посредников НЕ беспокоить.
Шапка должна быть резиновой.
ЦЕНЫ и СРОКИ направлять в личку.
Для связи оставить номер icq и\или телефона.
P.S. работа на перспективу - в случае хорошей отдачи будут предложены другие проекты в веб дизайне.
Выбранный исполнитель
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