Требуется сделать 3 шапки для сайта.

День добрый.

Есть сайт - у него есть главная страница + внутренние.

Задача: создать-нарисовать 3 шапки на 3 внутренние страницы(их на сайте НЕТ):

1. Услуги

2. ТеплоВодоснабжение

3. Общестроительные работы

Обязательно указать ЦЕНЫ и СРОКИ. Критерий - цена + опыт!

Приветствуется творчество + интерес к дизайну.

Работа для художников-дизайнеров.

Шапки должны иметь определенное тематическое содержание картинки и растягиваться ("резина"), высота шапки - аналогично странице внутри.

1. страница услуги: тематика на шапке - должна быть показана общая стройка - дома - где будут видны действия и люди - например панорама стройки многоэтажки с краном на фоне неба и парка.

Обязательно чтобы шапки были схожи тематике сайта - светлые тона - фон контрастный.

2. страница ТеплоВодоснабжение: тематика на шапке - должна быть показана панорама действия по протяжке трубопровода в стройке или в поле с людьми. т.е. тематическая картинка по прокладке кабеля в поле - на фоне неба - где трудятся несколько рабочих.

3. страница общестроительные работы: тематика на шапке - панорама ремонта квартиры внутри помещения - например поклейку обоев и укладку паркета...красиво и по теме - главное сочно и контрастно.

Условия: обязательно наличие ОПЫТА в веб дизайне и портфолио, требуются художники-дизайнеры, шаблоны НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, посредников НЕ беспокоить.

Шапка должна быть резиновой.

ЦЕНЫ и СРОКИ направлять в личку.

Для связи оставить номер icq и\или телефона.

P.S. работа на перспективу - в случае хорошей отдачи будут предложены другие проекты в веб дизайне.