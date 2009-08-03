Требуется сделать 3 шапки для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок490 просмотров

День добрый.

Есть сайт - у него есть главная страница + внутренние.

Задача: создать-нарисовать 3 шапки на 3 внутренние страницы(их на сайте НЕТ):

1. Услуги

2. ТеплоВодоснабжение

3. Общестроительные работы

Обязательно указать ЦЕНЫ и СРОКИ. Критерий - цена + опыт!

Приветствуется творчество + интерес к дизайну.

Работа для художников-дизайнеров.

Шапки должны иметь определенное тематическое содержание картинки и растягиваться ("резина"), высота шапки - аналогично странице внутри.

1. страница услуги: тематика на шапке - должна быть показана общая стройка - дома - где будут видны действия и люди - например панорама стройки многоэтажки с краном на фоне неба и парка.

Обязательно чтобы шапки были схожи тематике сайта - светлые тона - фон контрастный.

2. страница ТеплоВодоснабжение: тематика на шапке - должна быть показана панорама действия по протяжке трубопровода в стройке или в поле с людьми. т.е. тематическая картинка по прокладке кабеля в поле - на фоне неба - где трудятся несколько рабочих.

3. страница общестроительные работы: тематика на шапке - панорама ремонта квартиры внутри помещения - например поклейку обоев и укладку паркета...красиво и по теме - главное сочно и контрастно.

Условия: обязательно наличие ОПЫТА в веб дизайне и портфолио, требуются художники-дизайнеры, шаблоны НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, посредников НЕ беспокоить.

Шапка должна быть резиновой.

ЦЕНЫ и СРОКИ направлять в личку.

Для связи оставить номер icq и\или телефона.

P.S. работа на перспективу - в случае хорошей отдачи будут предложены другие проекты в веб дизайне.

16 лет назад
flagman1
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 лет назад
$90
3 дня
Работа сделана на "УРА". Человек выполняет работу от и до, исходя из задач и целей. Качество отличное. Молодца. Работать будем. Удачи. Сергей.
Мне понравилось работать с Сергеем! Все задания подробно объяснялись, макеты критиковались конструктивно, оплата прошла без задержек. Все хорошо! ))

Заявки фрилансеров

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 лет назад

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