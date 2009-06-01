Изготовление флеш анимации

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок199 просмотров

Требуется сделать флешку из рисунка

оплата по договоренности

16 лет назад
mediamix
Olga 
51 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

sanneo
Артем 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Работой довольна быстро и качественно
Все ок

Заявки фрилансеров

sanneo
Артем 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переделки в дизе сайта

    Необходимо "перекрасить" элементы сайта www.eurojobs.kiev.ua с существующего цветового диапазона в более темный (см. в эттаче). Элементы верстки будут высланы. Плюс сделать 2 баннера, аналогичные этим www.claruskiev.com, но по размерам указанным мною. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется сделать 3 шапки для сайта.

    День добрый. Есть сайт - у него есть главная страница + внутренние. Задача: создать-нарисовать 3 шапки на 3 внутренние страницы(их на сайте НЕТ): 1. Услуги 2. ТеплоВодоснабжение 3. Общестроительные ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шаблон для Wordpress

    $50

    Необходимо создать шаблон для Wordpress. Основная идея - медведи серии “Me to You” Пример изображений http://images.google.com/images?q=me%20to%20you

    WordPress
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Качественно разработать макет сайта

    Необходим качественный дизайн главной страницы и 5 похожих банеров. Требования к исполнителю: - возможность быстро приступить и быстро сделать. - наличие опыта рисования как художник (не клип-арт). - наличие ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать шаблон для сайта знакомств

    Требуется нарисовать и сверстать дизайн для сайта знакомств Есть готовые дефолтовые дизы - надо сделать что нить типа вебдваноль. Сам сайт находится тут:takecare-of.me От вас на почту: 1. ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Коллаж

    $5

    Нужно сделать 1 коллаж. 2 тематики - системы телекоммуникаций, системы безопасности. Размер 641х72. Коллаж будет вписан в шаблон сайта, поэтому нужно учесть что основные цвета сайта - сине-голубой, светло-серый и белый (смотрите ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад