Необходимо "перекрасить" элементы сайта www.eurojobs.kiev.ua с существующего цветового диапазона в более темный (см. в эттаче). Элементы верстки будут высланы. Плюс сделать 2 баннера, аналогичные этим www.claruskiev.com, но по размерам указанным мною. ...
Изготовление флеш анимации
Требуется сделать флешку из рисунка
оплата по договоренности
Выбранный исполнитель
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