Создание скина для форума phpbb 3 Дизайн должен соответствовать сайту _rrus_.ru
Дизайн для хостинг услуг
Не дорого качественный дизай можно в стиле 2.0 для хостинг фирмы www.machoster.ru
+ Верстка на шаблон CMS нужна вместе с дизайном.
P.S Понимаю что бюджет малый с учетом криз. Но если кто готов и свободен помочь прошу откликнутся. Спасибо
Краткое ТЗ.
Начало работы.
1. Вверху меню. Где-то еще выше телефон фирмы.
2. По центру красивый большой баннер как шапка Выделенных серверов.(Синий четкий цвет)
3. Дальше 3 блока (Хостинг. Домены. Выделенные серверы)
4. Ниже будут новости от CMS ити как тут machoster.ru
5. Справа или слева поддержка. ICQ консультанты.
6. Блок с акцией мироприятие.
7. Внизу закрываем блок. Текстовое меню навигации. И счетчики.
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