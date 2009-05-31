Дизайн для хостинг услуг

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки307 просмотров

Не дорого качественный дизай можно в стиле 2.0 для хостинг фирмы www.machoster.ru

+ Верстка на шаблон CMS нужна вместе с дизайном.

P.S Понимаю что бюджет малый с учетом криз. Но если кто готов и свободен помочь прошу откликнутся. Спасибо

Краткое ТЗ.

Начало работы.

1. Вверху меню. Где-то еще выше телефон фирмы.

2. По центру красивый большой баннер как шапка Выделенных серверов.(Синий четкий цвет)

3. Дальше 3 блока (Хостинг. Домены. Выделенные серверы)

4. Ниже будут новости от CMS ити как тут machoster.ru

5. Справа или слева поддержка. ICQ консультанты.

6. Блок с акцией мироприятие.

7. Внизу закрываем блок. Текстовое меню навигации. И счетчики.

16 лет назад
Novoselsky
Sergey Novoselsky 
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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