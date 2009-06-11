Имеющийся сайт (Joomla!) с простым дизайном, необходимо "отточить": 1. Разработать новый дизайн, согласно пожеланиям заказчика (с Flash-шапкой). 2. Применить разработанный дизайн к шаблону Joomla!. Желательно разработать дизайн с учетом уже имеющегося ...
Дизайн сайта, WEB 2.0
Для сайта нужен макет (структура), после утверждения сам дизайн. Дизайн резиновый.
Структура следующая (главная страница):
- шапка
# должна содержать адрес сайта
- "хлебные крошки"
- категории
# одноуровненый список из 8-10 элементов
- счетчики
# 2-3 кнопки 88х31
- контент (2-3 записи)
# заголовок
# дата/время добавления
# число комментариев
# анонс с картинкой (дизайнеру выбрать размер картинки)
# 2 иконки (голосовать "за" или "против", выводить текущий рейтинг -> плюсомет)
- футер
# короткий дисклаймер
# года работы сайта
- баннерные места (2 штуки)
# предусмотреть 468х60 и 120/160х600
- облако тегов
для страницы с одиночной записью сделать:
- вывод комментариев
# имя
# дата/время
# текст
- форма комментирования (аналогично)
- форма отправки ссылки другу по e-mail
# имя отправителя
Цель сделать не олдскульный макет, а что-то поинтереснее, помодерновее. В аттаче пример, чего делать НЕ НАДО.
Цена за первоначальный дизайн - $80, возможен торг в обе стороны. Исполнителя выбираю портфелю. После выбора исполнителя хочу получить 2-3 варианта схем (серыми блоками с подписями, как в аттаче), после утверждения рисуем. Если исполнитель заинтересован, на базе макета закажу еще несколько за дополнительную плату.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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