Дизайн сайта, WEB 2.0

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки461 просмотр

Для сайта нужен макет (структура), после утверждения сам дизайн. Дизайн резиновый.

Структура следующая (главная страница):

- шапка

# должна содержать адрес сайта

- "хлебные крошки"

- категории

# одноуровненый список из 8-10 элементов

- счетчики

# 2-3 кнопки 88х31

- контент (2-3 записи)

# заголовок

# дата/время добавления

# число комментариев

# анонс с картинкой (дизайнеру выбрать размер картинки)

# 2 иконки (голосовать "за" или "против", выводить текущий рейтинг -> плюсомет)

- футер

# короткий дисклаймер

# года работы сайта

- баннерные места (2 штуки)

# предусмотреть 468х60 и 120/160х600

- облако тегов

для страницы с одиночной записью сделать:

- вывод комментариев

# имя

# дата/время

# текст

- форма комментирования (аналогично)

- форма отправки ссылки другу по e-mail

# e-mail

# имя отправителя

Цель сделать не олдскульный макет, а что-то поинтереснее, помодерновее. В аттаче пример, чего делать НЕ НАДО.

Цена за первоначальный дизайн - $80, возможен торг в обе стороны. Исполнителя выбираю портфелю. После выбора исполнителя хочу получить 2-3 варианта схем (серыми блоками с подписями, как в аттаче), после утверждения рисуем. Если исполнитель заинтересован, на базе макета закажу еще несколько за дополнительную плату.

16 лет назад
1982587
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$100
4 дня
Качественный новаторский дизайн, человек всегда на связи, все надежно и основательно.
Заказчик отличается четкостью формулировки становления задачи. Адекватностью. Обязательностью.Приятно было поработать, надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Чего и вам желаю ))) Хорошо когда опыт от общения с заказчиком остается столь положительным.

Заявки фрилансеров

chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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