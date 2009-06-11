Для сайта нужен макет (структура), после утверждения сам дизайн. Дизайн резиновый. Структура следующая (главная страница): - шапка # должна содержать адрес сайта - "хлебные крошки" - категории ...
Сделать редизайн сайта.
ЗАДАЧА: Редизайн существующего сайта www.jstrading.cz
Сайт сделан на CMS поэтому необходимо сохранить layout.
Было бы интересно использование флэш компонента (ов).
Пожалуйста пишите редложения по цене и срокам сюда, не в приват!
Спасибо!
Сергей
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