Сделать редизайн сайта.

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Завершен24 заявки319 просмотров

ЗАДАЧА: Редизайн существующего сайта www.jstrading.cz

Сайт сделан на CMS поэтому необходимо сохранить layout.

Было бы интересно использование флэш компонента (ов).

Пожалуйста пишите редложения по цене и срокам сюда, не в приват!

Спасибо!

Сергей

16 лет назад
DTMXSOCKS
Сергей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Inlove84
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
2 дня
Андрей, спасибо! Качественная и быстрая работа! Рекомендую!
Очень хороший заказчик рекомендую!

Заявки фрилансеров

Inlove84
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад

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