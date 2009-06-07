Нужно нарисовать простой дизайн интернет-магазина торгующего кондиционерами. Магазин будет называться Air-Shop Каких-то особых требований-пожеланий к дизайну нет. Хотелось бы, чтобы дизайн передавал атмосферу свежести, чистоты, комфорта. Хотелось бы что-то наподобии http://www.artlebedev.ru/everything/samsung/air2/ Верстать ...
Ряд проектов для дизайнера
Есть жесткая структура проекта, необходимо сделать оптовый заказ - ряд сайтов разных тематик общим количеством 20 штук.
На основании структуры рисуются разные по стилю и графическим элементам сайты, но расположение модулей практически одинаковое.
Оплата вебмани.
Ваше предложение о сотрудничестве оформляйте в виде:
Готовы выполнить: х дизайнов за х дней по цене х денег.
Обязательно указывать портфолио.
Выбранный исполнитель
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