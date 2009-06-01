Всем спасибо, исполнитель выбран!
Дизайн интернет магазина "Курительных миксов"
Нужен дизайн для интернет магазина на основе osCommerce.
Нужно нарисовать 3 страницы.
1.Главная.
2.Корзина.
3.Описание товара.
В шапке должны быть указаны телефоны, icq, email. Шапка должна быть интересной.
Вверху должно располагаться основное меню. Оно состоит из элементов:
1.Мои данные
2.Корзина
3.Оформить заказ
4.Вход (Выход)
5.Форум
Шаблон сайта состоит из 3 блоков.
Левый блок. В него входят:
1.Блок навигация. В него входит первым пунктом «Добавить в избранное». Этот пункт должен отличаться от всех остальных.
2.Блок каталог товаров. Перечислены товары магазина.
3.Блок статьи. Перечислены названия статей.
4.Блок рекомендую. Изображена картинка, название и цена рекомендуемого товара.
5.Блок новинки. Изображена картинка, название и цена нового товара.
Правый блок.
1.Блок корзина. Показаны помещенные в корзину товары в формате «Название товара x кол-во товара = сумма». Внизу указана общая сумма.
2.Блок вход. 2 поля для ввода e-mail и пароля и кнопка «Войти». Там же расположить ссылку «Регистрация» и «Забыли пароль?»
3.Блок поиск. Строка для поиска. + Ссылка «Расширенный поиск»
4.Блок опрос. Опрос населения по какому-нибудь вопросу.
5.Блок новости. Текущие новости.
Центр.
1.Сверху указано текущее положение. Главная, корзина и т.д.
2.Потом идет основной блок с информацией.
Главная страница.
1.Сверху небольшой текстовый блок о сайте.
2.Блок «Новинки». Содержит картинку, название, цену, наличие на складе и небольшое описание товара.
3.Блок «Рекомендуемые товары». Содержит картинку, название, цену, наличие на складе и небольшое описание товара.
4.Рядом с каждым товаром кнопка «Приобрести» или «Добавить в корзину».
Корзина.
1.Список всех приобретенных товаров. Содержит картинку, название, цену и небольшое описание товара.
2.Указана общая сумма покупки. С учетом скидок.
3.Кнопка «Оформить заказ».
4.Кнопка «Обновить корзину».
Страница описания товара.
1.Должна быть картинка товара + Ссылка «Увеличить фото».
2.Выделить цену, наличие на складе и название товара.
3.Кнопка «Приобрести» или «Добавить в корзину».
4.Ниже идет описание товара.
Если будут вопросы или пожелания пишите в ICQ 585-75-74-74, личку или [email protected]!
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