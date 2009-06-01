Дизайн интернет магазина "Курительных миксов"

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Нужен дизайн для интернет магазина на основе osCommerce.

Нужно нарисовать 3 страницы.

1.Главная.

2.Корзина.

3.Описание товара.

В шапке должны быть указаны телефоны, icq, email. Шапка должна быть интересной.

Вверху должно располагаться основное меню. Оно состоит из элементов:

1.Мои данные

2.Корзина

3.Оформить заказ

4.Вход (Выход)

5.Форум

Шаблон сайта состоит из 3 блоков.

Левый блок. В него входят:

1.Блок навигация. В него входит первым пунктом «Добавить в избранное». Этот пункт должен отличаться от всех остальных.

2.Блок каталог товаров. Перечислены товары магазина.

3.Блок статьи. Перечислены названия статей.

4.Блок рекомендую. Изображена картинка, название и цена рекомендуемого товара.

5.Блок новинки. Изображена картинка, название и цена нового товара.

Правый блок.

1.Блок корзина. Показаны помещенные в корзину товары в формате «Название товара x кол-во товара = сумма». Внизу указана общая сумма.

2.Блок вход. 2 поля для ввода e-mail и пароля и кнопка «Войти». Там же расположить ссылку «Регистрация» и «Забыли пароль?»

3.Блок поиск. Строка для поиска. + Ссылка «Расширенный поиск»

4.Блок опрос. Опрос населения по какому-нибудь вопросу.

5.Блок новости. Текущие новости.

Центр.

1.Сверху указано текущее положение. Главная, корзина и т.д.

2.Потом идет основной блок с информацией.

Главная страница.

1.Сверху небольшой текстовый блок о сайте.

2.Блок «Новинки». Содержит картинку, название, цену, наличие на складе и небольшое описание товара.

3.Блок «Рекомендуемые товары». Содержит картинку, название, цену, наличие на складе и небольшое описание товара.

4.Рядом с каждым товаром кнопка «Приобрести» или «Добавить в корзину».

Корзина.

1.Список всех приобретенных товаров. Содержит картинку, название, цену и небольшое описание товара.

2.Указана общая сумма покупки. С учетом скидок.

3.Кнопка «Оформить заказ».

4.Кнопка «Обновить корзину».

Страница описания товара.

1.Должна быть картинка товара + Ссылка «Увеличить фото».

2.Выделить цену, наличие на складе и название товара.

3.Кнопка «Приобрести» или «Добавить в корзину».

4.Ниже идет описание товара.

Если будут вопросы или пожелания пишите в ICQ 585-75-74-74, личку или [email protected]!