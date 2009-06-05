Переработать шапку сайта: 1.Заменить картинку главной страницы: http://www.teplina.ru/ и парообогрева: http://www.teplina.ru/thermon/steam-heat/. Итого нужно два изображения. 2.Убрать кнопки: «Подписка на рассылку», «Коммерческое предложение», «Международная торговля». Требования: 1.По картинке – размер картинки должен ...
Сделать красивый и легкий дизайн
Имеется сайт http://www.bestchange.info/
1.Разработать авторские лого, главный баннер и фавикон (предоставить несколько вариантов на выбор).Стиль:строгий, деловой, связан с деньгами. Гамма спокойная, но чтобы запоминалась.
2.Надо сделать некоторые изменения в интерфейсе.
2.1.Переверстать главную страницу: сделать название сайта текстовой надписью, убрать рисунок с названием сайта, заменить на лого.
2.2.Предусмотреть в структуре сайта страничку для размещения информации для скачивания определенной программки.
2.3.Меню в центре главной страницы сделать аналогично как на сайте www.bestchange.ru (т.е. кликать можно в любом месте строки для перехода по ссылке).
3. Возможно дальнейшее сотрудничество.
Укажите стоимость (предложения скрыты). Конкретные предложения и всю информацию (если готовы варианты дизайна) - на мыло [email protected]).
Выбранный исполнитель
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