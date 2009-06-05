Сделать красивый и легкий дизайн

Имеется сайт http://www.bestchange.info/

1.Разработать авторские лого, главный баннер и фавикон (предоставить несколько вариантов на выбор).Стиль:строгий, деловой, связан с деньгами. Гамма спокойная, но чтобы запоминалась.

2.Надо сделать некоторые изменения в интерфейсе.

2.1.Переверстать главную страницу: сделать название сайта текстовой надписью, убрать рисунок с названием сайта, заменить на лого.

2.2.Предусмотреть в структуре сайта страничку для размещения информации для скачивания определенной программки.

2.3.Меню в центре главной страницы сделать аналогично как на сайте www.bestchange.ru (т.е. кликать можно в любом месте строки для перехода по ссылке).

3. Возможно дальнейшее сотрудничество.

Укажите стоимость (предложения скрыты). Конкретные предложения и всю информацию (если готовы варианты дизайна) - на мыло [email protected]).