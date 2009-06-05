Сделать красивый и легкий дизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка433 просмотра

Имеется сайт http://www.bestchange.info/

1.Разработать авторские лого, главный баннер и фавикон (предоставить несколько вариантов на выбор).Стиль:строгий, деловой, связан с деньгами. Гамма спокойная, но чтобы запоминалась.

2.Надо сделать некоторые изменения в интерфейсе.

2.1.Переверстать главную страницу: сделать название сайта текстовой надписью, убрать рисунок с названием сайта, заменить на лого.

2.2.Предусмотреть в структуре сайта страничку для размещения информации для скачивания определенной программки.

2.3.Меню в центре главной страницы сделать аналогично как на сайте www.bestchange.ru (т.е. кликать можно в любом месте строки для перехода по ссылке).

3. Возможно дальнейшее сотрудничество.

Укажите стоимость (предложения скрыты). Конкретные предложения и всю информацию (если готовы варианты дизайна) - на мыло [email protected]).

16 лет назад
turokh
Turokh 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$30
3 дня
Евгений - исполнительный, обходительный, пунктуальный работник. По моему заказу - создание логотипа и главного баннера на сайт - ему удалось "попасть в яблочко", хотя я и сам не знал, что нужно получить в результате.
Все отлично! Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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