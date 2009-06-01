Дизайн для авто сайта объявлений

Нужно создать шаблон под DLE, нарисовать дизайн, сверстать, вообщем чтобы мне осталось только закинуть ваш шаблон в папку tempelaes и пользоваться им. Шаблон должен быть встиле сайта: 1wareznik.ru/ Пишите цены.асю 598194710 ...