Нужен дизайн для интернет магазина на основе osCommerce. Нужно нарисовать 3 страницы. 1.Главная. 2.Корзина. 3.Описание товара. В шапке должны быть указаны телефоны, icq, email. Шапка должна ...
Переработать шапку сайта
Переработать шапку сайта:
1.Заменить картинку главной страницы: http://www.teplina.ru/ и парообогрева: http://www.teplina.ru/thermon/steam-heat/. Итого нужно два изображения.
2.Убрать кнопки: «Подписка на рассылку», «Коммерческое предложение», «Международная торговля».
Требования:
1.По картинке – размер картинки должен остаться прежним. Изображение должно произведением самого автора, а не винегретом из картинок с импортных сайтов.
Изображение шапки для главной страницы должно отображать все направления деятельности компании, но в тоже время быть достаточно абстрактным.
Изображение шапки для парообогрева должно отображать парообогрев –материалы о том, что такое парообогрев описано на сайте по вышеприведенной ссылке.
2.По кнопкам: кнопки можно переделать в одно линейку, а не как сейчас две. А можно оставить две, но нижнюю линейку сделать более четко прорисованной. Сейчас кнопки – это графика. Нужно –HTML. Или хотя бы текст кнопок в HTML, а само изображение кнопки в графике.
Условия работы: заключается договор о передаче исключительных прав на изображение.
Оплата после приемки работ. Предоплаты не предусмотрено.
От Вас нужно конкретное предложение: что вы готовы сделать за предложенную сумму. Совсем хорошо, если предложите концепцию изображений и предложение по кнопкам. Фразы типа «могу помочь» - не подходят, т.к. помощь не нужна, а нужна выполненная работа за оговоренную сумму. Фразы типа «Готов взяться» также не содержат никакой конкретики.
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