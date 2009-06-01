Переработать шапку сайта

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки220 просмотров

Переработать шапку сайта:

1.Заменить картинку главной страницы: http://www.teplina.ru/ и парообогрева: http://www.teplina.ru/thermon/steam-heat/. Итого нужно два изображения.

2.Убрать кнопки: «Подписка на рассылку», «Коммерческое предложение», «Международная торговля».

Требования:

1.По картинке – размер картинки должен остаться прежним. Изображение должно произведением самого автора, а не винегретом из картинок с импортных сайтов.

Изображение шапки для главной страницы должно отображать все направления деятельности компании, но в тоже время быть достаточно абстрактным.

Изображение шапки для парообогрева должно отображать парообогрев –материалы о том, что такое парообогрев описано на сайте по вышеприведенной ссылке.

2.По кнопкам: кнопки можно переделать в одно линейку, а не как сейчас две. А можно оставить две, но нижнюю линейку сделать более четко прорисованной. Сейчас кнопки – это графика. Нужно –HTML. Или хотя бы текст кнопок в HTML, а само изображение кнопки в графике.

Условия работы: заключается договор о передаче исключительных прав на изображение.

Оплата после приемки работ. Предоплаты не предусмотрено.

От Вас нужно конкретное предложение: что вы готовы сделать за предложенную сумму. Совсем хорошо, если предложите концепцию изображений и предложение по кнопкам. Фразы типа «могу помочь» - не подходят, т.к. помощь не нужна, а нужна выполненная работа за оговоренную сумму. Фразы типа «Готов взяться» также не содержат никакой конкретики.

HTML
16 лет назад
sergvp
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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