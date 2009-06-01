Отрисовать шапку плюс меню

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт51 заявка407 просмотров

Нужно качественно и красиво сделать шапку для сайта и меню, остальное готово.

Жду ссылки на портфолио

16 лет назад
alexjoy1
Андрей 
42 года
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Fine_Arts_Studio
Евгения 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

Fine_Arts_Studio
Евгения 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн для веб-студии

    Всем доброго времени суток! И так вторая попытка сделать дизайн. Посмотрели портфель, работы понравились....но на выходе получилось далеко не то, чего мы ожидали. Заплатили исполнителю, куда же деваться он же потратил время. ...

    Дизайн сайтов65 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать красивый и легкий дизайн

    $50

    Имеется сайт http://www.bestchange.info/ 1.Разработать авторские лого, главный баннер и фавикон (предоставить несколько вариантов на выбор).Стиль:строгий, деловой, связан с деньгами. Гамма спокойная, но чтобы запоминалась. 2.Надо сделать некоторые изменения в интерфейсе. 2.1.Переверстать главную ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Переработать шапку сайта

    $45

    Переработать шапку сайта: 1.Заменить картинку главной страницы: http://www.teplina.ru/ и парообогрева: http://www.teplina.ru/thermon/steam-heat/. Итого нужно два изображения. 2.Убрать кнопки: «Подписка на рассылку», «Коммерческое предложение», «Международная торговля». Требования: 1.По картинке – размер картинки должен ...

    HTML
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен шаблон для DLE (по наброску)

    Нужен шаблон для DLE , мной был нарисован набросок нужно реализовать в тему, заинтересованным дам ссылку. Дизайн не замысловатый, незначительная переделка старого, тем кто умеет немного рисовать и верстать будет не трудно. Сроки ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    Нужен дизайн для магазина мп3 музыки, будет продаваться преимущественно хип-хоп. Жду от вас примеры работ и цены. Пишите все пожалуйста в предложениях. В личке не читаю. Выбирать буду по соотношению цена/качество.

    Дизайн сайтов83 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $150

    AVTO-ETALON.RU Компания занимается предоставлением в аренду строительной техники, спецтехники: 1. Автокраны 2. Автовышки 3. Экскаваторы 4. Самосвалы 5. Низкорамные платформы и прочая строительная техника. Бюджет в рублях ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад