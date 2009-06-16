Сайт для ассоциации предпринимателей

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок381 просмотр

Необходимо разработать дизайн и посадить его на джумлу.

Ничего сверхъестественного. Обычный сайт-визитка.

Все материалы в файле.

Думаю, по ним всё будет понятно.

http://timss.ru/aops.zip

Joomla
16 лет назад
timss
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранные исполнители

enduk
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$90
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
casperus
Кирилл 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$160
7 дней
Honey_
42 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$75
4 дня

Заявки фрилансеров

enduk
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
casperus
Кирилл 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
Honey_
42 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад