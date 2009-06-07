Нужна разработка шапки

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Завершен4 заявки409 просмотров

Нужна Разработка Шапки

Техническое задание в приложение

Нужна очень хорошего качества шапка.

16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Хочю отметиь след. позитивные факторы Валентина 1)Скорость работы 2)Адекватность 3)Процесс Работы очень приятен во всех отношениях. Рекомендую однозначно!
Вот что значит когда заказчик профессионал и четко ставит задачи, работа прошла на ура, все настолько четко позитивно и приятно, что создалось впечатления, что деньги мне просто подарили ))), я возможно впервые все сделал легко и на полном позитиве... ))) Спасибо Антон, рад был с Вами работать

Заявки фрилансеров

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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