Нужна разработка шапки

Вот что значит когда заказчик профессионал и четко ставит задачи, работа прошла на ура, все настолько четко позитивно и приятно, что создалось впечатления, что деньги мне просто подарили ))), я возможно впервые все сделал легко и на полном позитиве... ))) Спасибо Антон, рад был с Вами работать