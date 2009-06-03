Требуется человек хорошо знающий CSS для создания 10-ти простых шаблонов.
Html макет
Набрасать простенький html макет сайта по продаже автомобилей, без графики. Шапка+3 блока(по середке - контент)+футер.
Сайт типа drom.ru
Заявки фрилансеров
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