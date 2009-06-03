Html макет

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок216 просмотров

Набрасать простенький html макет сайта по продаже автомобилей, без графики. Шапка+3 блока(по середке - контент)+футер.

Сайт типа drom.ru

HTML
16 лет назад
carl_f
34 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров