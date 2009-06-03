Здравствуйте Дорогие Фрилансеры!!! Хотели бы сделать дизайн Убедительная просьба, сразу указывать цену и сроки исполнения заказа. Оплата по факту выполнения работы, работаю без предоплаты. ...
Дизайн для флешевого сайта брендового молла
Юзабилити похожее на это weda.ru/
концепт совершенно другой и идея другая. бюджет 10000 рублей. подробности в личке.
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