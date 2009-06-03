Верстка из psd

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок239 просмотров

Есть psd исходники, нужно сверстать 4 страницы в html

плачу 50wmz, срок маленький...эта ночь! чтобы на утро уже было.

работы много! верстать в табличной верстке!

в проекте прошу указывать ссылку на портфолио.

стучите в асю: 561-337-831

HTML
16 лет назад
maxsite
Максим 
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Mac-style
Виталий 
32 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$50
1 день

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Mac-style
Виталий 
32 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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