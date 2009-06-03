Верстка из psd

Есть сайт http://round-robin.ru о рукоделии (вышивка крестом). Для него необходимо разработать дизайн. Структура сайта будет немного другая, но общая идея останется такой же. Приоритет у дизайнеров-женщин. Нарисовать необходимо весь сайт полностью: ...