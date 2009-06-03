Создание шаблона для Joomla 1.5

Нужен был программист для создания шаблона под Joomla 1.5. Среди многих кандидатов почему то выбрал данного типа. Наверное свою роль сыграли положительные отзывы о нем. Данный "специалист" взялся сделать работу за три дня. Мною был переведен ему авансовый платеж в размере 50 USD. За 12 дней все, что он смог сделать, это попытался установить мне шаблон Гавико. На требование возвратить деньги - отвечает "У меня сегодня есть свободное время, давай я еще поработаю". В общении неприятен, груб. Не умеет вести себя толерантно. Одним словом- крайне неприятный тип. Если вы хотите сохранить свои нервы, деньги и время, держитесь подальше от данного спеца. Администрации сайта тоже советую присмотреться к даному фрилансеру. Ведь он берёт заказы, прикрываясь вашим именем!!! Пять минут назад он был еще Стёпочкин Артём Валерьевич