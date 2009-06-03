Создание шаблона для Joomla 1.5

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Закрыт15 заявок251 просмотр

Нужен человек который мог бы создать шаблон для новостного сайта на Joomla 1.5.

Предоставляю логотип в формате .psd

Нужна привязка модулей к шаблону.

Joomla
16 лет назад
nikolaus2008
Богдан 
34 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

GreenFoxx
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
3 дня
Нужен был программист для создания шаблона под Joomla 1.5. Среди многих кандидатов почему то выбрал данного типа. Наверное свою роль сыграли положительные отзывы о нем. Данный "специалист" взялся сделать работу за три дня. Мною был переведен ему авансовый платеж в размере 50 USD. За 12 дней все, что он смог сделать, это попытался установить мне шаблон Гавико. На требование возвратить деньги - отвечает "У меня сегодня есть свободное время, давай я еще поработаю". В общении неприятен, груб. Не умеет вести себя толерантно. Одним словом- крайне неприятный тип. Если вы хотите сохранить свои нервы, деньги и время, держитесь подальше от данного спеца. Администрации сайта тоже советую присмотреться к даному фрилансеру. Ведь он берёт заказы, прикрываясь вашим именем!!! Пять минут назад он был еще Стёпочкин Артём Валерьевич

Заявки фрилансеров

GreenFoxx
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад

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