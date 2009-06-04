Я ищу Веб-дизайнера, кто мог бы разработать графический дизайн и реализовать его на Joomla. Я готов заплатить $250 за эту работу с дальнейшей возможностью вам получить работы по последующей фазе ...
Дизайн форума
Требуется изготовить дизайн форума + элементы фирменного стиля
1 подобрать цвета форума
2 шапка
3 логотип1 + фирменные кнопки1+ иконки званий2
форум phppp желательно выполнить в стиле нба.ком
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