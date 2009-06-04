Дизайн форума

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки246 просмотров
#1$

Требуется изготовить дизайн форума + элементы фирменного стиля

1 подобрать цвета форума

2 шапка

3 логотип1 + фирменные кнопки1+ иконки званий2

форум phppp желательно выполнить в стиле нба.ком

16 лет назад
innov
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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