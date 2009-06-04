Создание landing pages на долгосрочной основе.

Добрый день, требуются дизайнеры имеющие хороший опыт в создании landing pages, имеющие полное понимание что это такое, для чего используются, как добиваться наибольшего conversion rate делая страницу. Опыт, креативность обязательны. В некоторых случаях будет даваться только тематика, тексты и может какие то комментарии по созданию, то есть исполнитель должен иметь видение в зависимости от тематики как лучше всего сделать anding page, landing pages будут создаваться для северо американских проектов, соответсвенно понимание менталитета того рынка и желательно WEB 2.0 . Возможны варианты разработки только графики (PSD file) без верстки. Предположительно в начальном этапе нужно будет делать примерно 3 страницы в неделю. Указывайте цену за одну страницу. Портфолио с landing pages и временем когда они были сделаны обязательно. Дизайнер предпочитетельно чтобы был из Днепропетровска, но не обязательно. Спасибо.